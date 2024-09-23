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Украинский десант прорвал российскую границу в еще одном месте

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  • 23.09.2024, 10:43
  • 6,834
Украинский десант прорвал российскую границу в еще одном месте

Видеофакт.

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы.

Об этом 23 сентября сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

«Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео зафиксирована проработка проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ «разбирают» опорный пункт противника.

Место и дату съемки военнослужащие не уточнили.

«Продолжение следует», — подчеркнули бойцы.

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