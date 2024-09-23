Украинский десант прорвал российскую границу в еще одном месте

Украинский десант прорвал российскую границу в еще одном месте4
- 23.09.2024, 10:43
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Видеофакт.
Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы.
Об этом 23 сентября сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, опубликовав соответствующее видео.
«Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на видео зафиксирована проработка проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ «разбирают» опорный пункт противника.
Место и дату съемки военнослужащие не уточнили.
«Продолжение следует», — подчеркнули бойцы.