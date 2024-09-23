Людоеды возвращаются

Людоеды возвращаются1
- Игорь Эйдман
- 23.09.2024, 10:58
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Путинская Россия переплюнула Центральную Африку.
Российская армия стала армией людоедов в прямом смысле этого слова. А Россия стала первой страной в современной истории, где людоедов объявили героями: мемориальные парты людоедов в классах, их портреты на доске почета. Не удивлюсь, если людоедов будут выбирать в Думу, как раньше — отравителя Лугового.
Иди Амин и Бокасса втихаря ели своих противников. Это была тайная привилегия диктаторов. Путинская Россия переплюнула Центральную Африку. В России убивать и есть людей открыто и безнаказанно может каждый пехотинец Путина.
СМИ сообщают, что в Россию с войны вернулся маньяк Дмитрий Малышев.
Малышев был приговорен к 25 годам лишения свободы за убийство человека и акт каннибализма (мужчина вырезал и съел сердце своей жертвы).
Однако, отсидел он всего 8 лет и отправился «геройствовать» на войну, а сейчас ушел в отпуск из-за ранения…
Ну съест в отпуске ещё кого-то — не беда, опять воевать пойдет.
Игорь Эйдман, Telegram