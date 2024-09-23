В «белорусской Швейцарии» продается стильный дом 23.09.2024, 11:01

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Возле горнолыжных курортов и наличием всех удобств.

За живописные холмы и лесные массивы Логойский район часто называют «Белорусской Швейцарией». Именно тут рядом с Раубичами сейчас продается абсолютно новый дом, который идеально подойдет для круглогодичного проживания. Он находится в коттеджном поселке Околица и может похвастаться большим участком, высокими потолками, стильным ремонтом и наличием всех удобств, пишет Realt.

Располагается коттедж в 12 километрах от МКАД − в деревне Околица, что недалеко от Дубровского водохранилища. Поблизости можно найти и известные спортивные комплексы: «Раубичи», «Силичи», «Логойск».

Одноэтажный блочный дом 2024 года постройки был возведен по уникальному проекту. Особенность коттеджа — пятиметровые потолки и панорамные окна.

Фасад дома оштукатурен и отделан декоративным камнем. Фундамент − свайно-ростверковый, сверху плита и утеплитель 50 мм. Крыша − скатная, мягкая кровля, утеплитель 250 мм.

Общая площадь дома насчитывает 125 квадратных метров.

Планировка в коттедже — максимально удобная: на первом уровне расположилась шикарная кухня-гостиная (51 квадрат), три просторные спальни, два санузла, тамбур, котельная и терраса.

На втором уровне (антресоли) собственники предусмотрели кабинет (12 квадратов).

Внутри дома сделан современный ремонт. На полу — керамогранит и ламинат, потолки − натяжные с парящим эффектом, слоты. Санузел полностью облицован плиткой, смонтировано все оборудование (душевой угол, ванна, подвесной унитаз, умывальник с тумбой, зеркало с подсветкой).

Мебели в доме нет, зато в гостиной уже имеется камин для уютных осенних вечеров.

Помимо камина, дом будет согревать теплый пол, а также радиаторы (отопление через котел Ariston). Окна — двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты. Вода — собственная скважина. Канализация — местная септик + два колодца. Электричество — 15 квт. Подключен газ.

Коттедж находится на просторном участке прямоугольной формы площадью 11 соток. На территории уже сделано благоустройство, есть дорожки, парковка на три машины. Сам участок обнесен забором, установлены откатные ворота с электроприводом.

Как отмечается, в объявлении, «на данный момент на рынке практически нет новых домов по предложенной цене в этой локации и готовых к проживанию».

В пешей доступности от дома находится Дубровское водохранилище и РЦ «Раубичи». В 5 минутах езды − школа и торговый центр.

Стоимость дома — 207 тысяч долларов.

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