СБУ нейтрализовала российскую боевую группу в Одессе 2 23.09.2024, 11:02

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Готовили силовой захват власти.

В Одессе была успешно осуществлена совместная операция Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, в результате которой была обезврежена тайная группировка, связанная с военной разведкой Российской Федерации.

Согласно информации, распространенной пресс-службой СБУ, в ходе спецоперации было конфисковано более 70 единиц оружия, включая стрелковое оружие и боеприпасы, а также бронежилеты, защитные шлемы и прочее специализированное оборудование.

Расследование выявило, что группа была сформирована для осуществления насильственного захвата государственных учреждений в регионе Одессы в начале широкомасштабного вторжения России. После того как их первоначальные планы не увенчались успехом, они перешли к пассивному состоянию, ожидая дальнейших инструкций, пока летом 2024 года не получили новые указания для возобновления активных действий.

Глава группы, 49-летний мужчина, проживающий в Крыму после его аннексии Россией, перебрался в Одессу, где под видом общественных организаций начал тайно организовывать вооруженные отряды. Целью этих отрядов было осуществление диверсий и нападений на украинские оборонные силы в случае приближения российских войск к городу.

СБУ удалось выявить и предотвратить преступные замыслы этой группы. Было установлено, что члены группы привлекли к своей деятельности более двадцати человек, действующих в соответствии с военной иерархией. Все участники на данный момент находятся под следствием.

Задержанным лицам были предъявлены обвинения в соответствии с уголовным законодательством Украины, им может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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