300 нелегалов штурмовало границу Беларуси и Польши 4 23.09.2024, 11:11

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И это только за два дня.

20-22 сентября польские пограничники зафиксировали почти 300 попыток нелегального перехода границы с территории Беларуси.

За помощь при нелегальном переходе границы был задержан один человек.

Четырем лицам была оказана помощь.