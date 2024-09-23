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300 нелегалов штурмовало границу Беларуси и Польши

4
  • 23.09.2024, 11:11
  • 1,316
300 нелегалов штурмовало границу Беларуси и Польши

И это только за два дня.

20-22 сентября польские пограничники зафиксировали почти 300 попыток нелегального перехода границы с территории Беларуси.

За помощь при нелегальном переходе границы был задержан один человек.

Четырем лицам была оказана помощь.

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