300 нелегалов штурмовало границу Беларуси и Польши

300 нелегалов штурмовало границу Беларуси и Польши4
- 23.09.2024, 11:11
- 1,316
И это только за два дня.
20-22 сентября польские пограничники зафиксировали почти 300 попыток нелегального перехода границы с территории Беларуси.
За помощь при нелегальном переходе границы был задержан один человек.
Четырем лицам была оказана помощь.
2⃣0⃣-2⃣2⃣ września na granicy z 🇧🇾 odnotowano prawie 3⃣0⃣0⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. Za pomocnictwo zatrzymano 1⃣ osobę. Udzielono pomocy 4⃣ osobom.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/MeaK2kbjc3— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 23, 2024