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Белорусский хоккеист сыграл в историческом матче «Юты»

  • 23.09.2024, 11:21
Белорусский хоккеист сыграл в историческом матче «Юты»

Белорус поучаствовал в победе над «Сент-Луисом».

Хоккеисты «Юты» (бывшая «Аризона») с белорусским защитником Владиславом Колячонком обыграли «Сент-Луис Блюз» в своем первом предсезонном матче НХЛ, пишет «Прессбол».

Игра прошла в Де-Мойне, штат Айова, и завершилась победой «Юты» со счетом 5:3. По ходу матча экс-«Аризона» уступала 0:2.

Форвард Майкл Карконе вошел в историю как автор первой шайбы в истории «Юты». Карконе оформил дубль. Победную шайбу за 1:17 до конца третьего периода забросил Логан Кули. Он реализовал штрафной бросок.

Колячонок не участвовал в голевых атаках своей команды. На его счету один бросок в створ ворот при нейтральном показателе полезности.

Следующий матч «Юта» проведет ближайшей ночью (4:00 по минскому времени). Ее соперником будет «Лос-Анджелес».

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