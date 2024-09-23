Белорусский хоккеист сыграл в историческом матче «Юты»
- 23.09.2024, 11:21
Белорус поучаствовал в победе над «Сент-Луисом».
Хоккеисты «Юты» (бывшая «Аризона») с белорусским защитником Владиславом Колячонком обыграли «Сент-Луис Блюз» в своем первом предсезонном матче НХЛ, пишет «Прессбол».
Игра прошла в Де-Мойне, штат Айова, и завершилась победой «Юты» со счетом 5:3. По ходу матча экс-«Аризона» уступала 0:2.
Форвард Майкл Карконе вошел в историю как автор первой шайбы в истории «Юты». Карконе оформил дубль. Победную шайбу за 1:17 до конца третьего периода забросил Логан Кули. Он реализовал штрафной бросок.
Колячонок не участвовал в голевых атаках своей команды. На его счету один бросок в створ ворот при нейтральном показателе полезности.
Следующий матч «Юта» проведет ближайшей ночью (4:00 по минскому времени). Ее соперником будет «Лос-Анджелес».