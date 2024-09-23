The Washington Post: Путин ищет новые «красные линии» 23.09.2024, 11:23

Ядерный шантаж больше не работает.

В Кремле все больше осознают, что Запад не поддается на ядерные угрозы диктатора Владимира Путина, поэтому он ищет новые способы укрепить свои «красные линии».

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Авторы публикации напоминают, что, когда Путин предупредил, что одобрение Западом того, что нанесение Украиной ударов высокототчным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне, российские пропагадисты «забряцали ядерным оружием».

«Но внутри Кремля растет понимание, что повторное использование ядерной угрозы начинают терять силу, а красные линии Москвы постоянно пересекаются», — пишут авторы статьи.

По словам аналитиков и чиновников, близких к высокопоставленым российским дипломатам, Путин ищет более тонкий и ограниченный ответ на разрешение Запада Украине использовать ракеты большей дальности для ударов по РФ.

Один из собеседников The Washington Post, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что иммунитет на ядерные угрозы уже выработался, «и они никого не пугают».

При этом еще один собеседник издания, российский академик, также имеющий связи с российскими дипломатами, назвал ядерный сценарий «наименее возможным».

В свою очередь основатель французского политического консалтингового агентства R-Politik Татьяна Становая утверждает, что есть варианты, которые Путин не хочет задействовать, а есть такие, рассмотреть которые он готов сегодня.

По ее мнению, ядерные меры или нападение на территорию НАТО будет рассматриваться исключительно в том случае, если «Путин почувствует угрозу существованию России в ее нынешнем виде, когда он посчитает, что нет другого выхода».

Однако диктатор по-прежнему находится под давлением, требующего от него реакций и прекращения постоянного пересечения красных линий.

Кроме того, Путин видит тенденцию, когда западные союзники продолжают позволять Украине расширять свою деятельность и, по словам Становой, она пугает его, особенно, если эта тенденция приводит к увеличению ракетных ударов по территории РФ.

Отмечается, что Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры на Западе, где участие РФ было бы трудно доказать. Однако, «он не хочет, чтобы ситуация переросла во что-то драматическое или радикальное».

При этом политолог Сергей Марков, связанный с Кремлем, завил, что в высших эшелонах власти растет понимание того, что РФ много говорила о красных линиях, но ничего не сделала.

«В какой-то момент нам придется пойти на эскалацию», — заявил Марков, добавив, что Россия уверена, что удары по Москве в какой-то момент будут, поэтому ей необходимо нанести удар первой.

При этом собеседники издания также указали на то, что члены кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сделали угрозы Москвы одним из главных вопросов его предвыборной кампании.

По мнению Маркова, Путин может попытаться увеличить угрозу и разыграть «золотую карту», обострив ситуацию перед выборами президента США. Таким образом «США будут опасаться ядерной войны, а Трамп победит».

Однако на данный момент Путин еще думает, чем заменить свою стратегию и никто не понимает, какие ответы он выберет для каждого действия.

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