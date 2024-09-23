Серые риелторы присвоили квартиры 11 человек в Барановичах 2 23.09.2024, 11:57

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Трое из пострадавших скончались после выселения из квартир.

В Барановичах орудовали два серых риелтора. Они присваивали чужие квартиры. Следователи установили обстоятельства совершенного в особо крупном размере мошенничества. О подробностях расследования информирует Bar24.

На начальном этапе следствия правоохранители выяснили, что фигуранты обманули двух граждан и завладели их жильем. Квартиры после этого продали. Потерпевшие переселялись в дома подешевле. Оставшиеся от сделок деньги злоумышленники делили между собой.

Преступную деятельность серых риелторов пресекли сотрудники милиции.

В процессе расследования уголовного дела были раскрыты детали мошеннической схемы и определены роли всех участников, включая потерпевших.

Согласно материалам дела, 47-летний мужчина в октябре 2022 года разработал план, как забирать имущество граждан. Для реализации плана он привлек в схему 31-летнего знакомого. Последний стал организатором преступной деятельности.

Трое пострадавших скончались

Злоумышленники искали одиноких пожилых людей, которые вели асоциальный образ жизни и находились в тяжелом материальном положении. С ними устанавливали доверительные отношения. Будущим жертвам предлагали помощь в погашении долгов и продаже квартир.

Выяснилось, что в общей сложности злоумышленники присвоили имущество 11 пострадавших на сумму свыше 470 тысяч рублей. Их вынудили переехать в аварийные дома, которые были непригодны для проживания. В этих домах не было ни канализации, ни отопления, ни электричества. Трое пострадавших, оказавшись в нечеловеческих условиях, скончались.

В процессе расследования организатор преступной схемы отрицал свою причастность к совершению преступления. Он утверждал, что не вводил в заблуждение ни одного из пострадавших и полностью выполнил все обязательства. Его соучастник частично признал свою вину, объясняя это тем, что получал небольшие суммы не от продажи квартир, а за выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию.

В процессе расследования было принято решение об аресте имущества подозреваемых, в основном это касается недвижимости. После продажи арестованного имущества потерпевшим полностью компенсировали ущерб.

Серым риелторам предъявили обвинение. Их заключили под стражу.

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