Китайские авто в России могут превратиться в «тыквы» 1 23.09.2024, 12:01

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Производитель пригрозил отключать неправильно ввезенные машины.

Покупатели полюбившихся россиянам электромобилей Zeekr рискуют, что их машины превратятся хоть и не в тыкву, но в красивую недвижимость. Китайский производитель обещает начать блокировку машин, вывезенных за пределы Китая без его разрешения, рассказали The Moscow Times источники в дилерских компаниях.

Современный электромобиль такого уровня – по сути высокотехнологичный гаджет, объясняет один из них: для эксплуатации Zeekr нужна авторизованная производителем SIM-карта, и у производителя есть достаточно возможностей дистанционно ограничить его работу так, чтобы сделать непригодным для использования. Премиальное подразделение автоконцерна Geely – Zhejiang Geely Holding Group, выпускающее Zeekr, так и сделало.

Компания еще в июне предупредила партнеров, что будет бороться с несанкционированным экспортом и пообещала отключать у «серых» автомобилей функции мультимедиа. В сентябре она сообщила, что разделяет свои электромобили по VIN на две категории – произведенные для внутреннего рынка и экспортные, и будет блокировать машины первой категории при их вывозе из Китая, рассказали СМИ три импортера Zeekr.

Блокировки, по их данным, начнут применять к автомобилям, сошедшим с конвейера после 9 сентября. У версий для внутреннего рынка при попытке эксплуатации за пределами Китая отключится возможность подзарядки, начнет снижаться мощность двигателя и в конце концов он не будет запускаться после остановки. При этом в аккаунте автомобиля появится сообщение на китайском языке о том, что автомобиль выехал за пределы авторизированной зоны продаж и его транспортные функции и подключение к сети ограничены, рассказывают собеседники СМИ, видевшие эти сообщения в каталоге ошибок.

Для решения проблемы предлагается обратиться к официальному дилеру или нажать на кнопку и отправить запрос о разблокировке. Пока СМИ не удалось найти информацию о реальных случаях блокировки Zeekr в России, а также Казахстане и Кыргызстане – неофициально экспортированные автомобили, которые могут под нее попасть, туда из Китая еще не доехали, объясняет сотрудник автоторговой компании. «Но как нам сообщили, якобы проблему решить будет нельзя никак, кроме как вернув автомобиль в Китай», – продолжает он.

В России нет официального дилера Zeekr, но есть компании, утверждающие, что закупают автомобили по прямым экспортным контрактам с заводом-изготовителем – их сотрудники заверили The Moscow Times, что с такими автомобилями никаких проблем не будет. Собеседники СМИ в дилерских компаниях считают, что в России потенциально под блокировку могло бы попасть не менее трети Zeekr – именно так они оценивают долю уже ввезенных в страну «серых» автомобилей для китайского рынка.

Вопрос в том, продолжится ли такой ввоз в прежних же объемах. «Насколько я знаю, во-первых, продавцы стараются менять схемы продаж и доставать самые дешевые по логистике и прочим издержкам экспортные варианты Zeekr, а во-вторых, сейчас уже идет активное обсуждения обходов блокировок – и не исключено, наши ИТ-гении что-нибудь придумают. Были же найдены обходы блокировок у других брендов китайских автомобилей – например, у Voyach, а также обходы блокировок разных систем и функций у премиальных автомобилей вроде BMW и Mercedes», – рассказывает российский консультант в сфере автобизнеса. А владельцы «серых» Zeekr очень быстро нашли способы обойти введенную этим летом производителем блокировку мультимедийной системы, напоминает продавец электромобилей из Казахстана.

Zeekr — самая продаваемая сейчас в России марка электромобилей, единственная по-настоящему массовая. Сравнительно недорогой для своего сегмента и очень модно и современно выглядящий, с неплохими потребительскими характеристиками, говорят про него продавцы. По данным «Автостата», за 8 месяцев в стране поставлено на учет 5559 Zeekr, в 76 раз больше, чем за тот же период 2023 года. Всего же за январь-август в России продано 12 689 новых электромобилей. Для сравнения – псевдороссийские бренды Mоskvich и Evolute, занимающие второе и третье место по продажам, за 8 месяцев реализовали 986 и 912 автомобилей соответственно.

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