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«Птичка» не вылетела?

  • Telegram-канал «Депутатские будни»
  • 23.09.2024, 12:46
  • 1,558
«Птичка» не вылетела?

Почему взорвалась ракета «Сармат».

Тестовый пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» на космодроме Плесецк в Архангельской области, вероятно, оказался неудачным. Воронку от взрыва обнаружили OSINT-аналитики, указав, что ракета взорвалась в шахте, уничтожив испытательный полигон.

Запуска ракеты так и не произошло. Это уже четвертая неудачная попытка испытания «Сармата», при том, что ранее было озвучено, что она стоит на боевом дежурстве. Причины провала испытаний пока неизвестны.

Поскольку у ракеты «Сармат» ракетный двигатель на жидком топливе, мог произойти инцидент с его детонацией, а также ракета могла упасть во время запуска. На этом фоне более чем странно выглядят заявления депутата от Калининграда Андрея Колесника.

Он предложил намедни произвести «где-нибудь в России ядерный взрыв, чтобы напомнить миру о страшной угрозе». Да и готовность к испытаниям на Новой Земле, о которых на днях заявлял начальник полигона Андрей Синицын, вызывает все больше вопросов.

Telegram-канал «Депутатские будни»

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