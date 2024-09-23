Украинский план сработал Игаль Левин

23.09.2024, 12:55

1,482

Игаль Левин

Тонко и красиво.

Стало известно, что Россия не собирается участвовать в саммите мира, который организует Украина и куда собирались пригласить и Россию. Захарова заявила, что, мол, Зеленский «просроченный» и что ни на какие саммиты они не явятся, так как все эти мирные планы Зеленского якобы нежизнеспособны.

По ходу, украинский план сработал. Причем элегантно. Сначала Зеленский представил на первом саммите мирный план. Под ним подписались все ведущие и передовые государства мира. Теперь Киев говорит: мол, чики-брики, давайте уже мир, хули, и официально зовет Россию. На что Россия отвечает: нет, мы не придем.

То есть теперь, когда Запад (и особенно США) придет к Украине и спросит: «Але, хватит, давайте мириться», то Киев честно может ответить: «Так мы с радостью же, и даже Россию позвали, но они, падлы, не хотят и обзываются в ответ». А что Запад ответит? Он же сам подписался именно под мирным планом Зеленского.

Тонко и красиво с точки зрения дипломатии. По крайней мере — на этом этапе. Наблюдаем дальше за всей этой дипломатической чехардой.

Игаль Левин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com