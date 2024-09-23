Россияне повторно обстреляли собственные подразделения в Волчанске 23.09.2024, 13:04

Применили «Солнцепек» по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

Российская армия вновь обстреляла из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» район Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области, на территории которого находятся военные РФ, информирует оперативно-тактическая группировка «Харьков» в Telegram.

В районе поселка Глубокое россияне провели перегруппировку штурмовых групп, наладили взаимодействие между подразделениями по нанесению огневых ударов, а также нарастили систему связи.

Оккупанты закрепляются на занимаемых позициях в районе населенного пункта Старицы, осуществили также перемещение малых групп по два солдата 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса с целью эвакуации санитарных потерь.

Как писал сайт Charter97.org, неделю назад оккупанты также применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

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