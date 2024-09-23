закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне повторно обстреляли собственные подразделения в Волчанске

  • 23.09.2024, 13:04
Россияне повторно обстреляли собственные подразделения в Волчанске

Применили «Солнцепек» по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

Российская армия вновь обстреляла из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» район Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области, на территории которого находятся военные РФ, информирует оперативно-тактическая группировка «Харьков» в Telegram.

В районе поселка Глубокое россияне провели перегруппировку штурмовых групп, наладили взаимодействие между подразделениями по нанесению огневых ударов, а также нарастили систему связи.

Оккупанты закрепляются на занимаемых позициях в районе населенного пункта Старицы, осуществили также перемещение малых групп по два солдата 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса с целью эвакуации санитарных потерь.

Как писал сайт Charter97.org, неделю назад оккупанты также применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина