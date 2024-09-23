В Минске судят экс-пресс-секретаря «Молодого Фронта» 23.09.2024, 13:07

Татьяна Шапутько

Татьяне Шапутько грозит семь лет тюрьмы.

Минский областной суд 23 сентября начал рассматривать дело в отношении Татьяны Шапутько, которая ранее была пресс-секретарем организации «Молодой Фронт», сообщает «Радыё Свабода».

Информацию о судебном процессе изданию подтвердил источник из Беларуси, попросивший не раскрывать его имени из соображений безопасности.

По информации суда, Татьяне Шапутько предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 361−4 Уголовного кодекса (Содействие экстремистской деятельности). Максимально возможное наказание по этому обвинению — семь лет лишения свободы.

О задержании Шапутько не сообщалось. Ее нет в списке политзаключенных, который ведут беларусские правозащитники.

25 сентября Татьяне исполнится 34 года. Она известная участница молодежного движения и журналистка, дважды была лауреатом журналистской премии «Вольнае слова». У Татьяны Шапутько трое детей: два сына и дочь.

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