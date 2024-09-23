«Супероружие» Путина1
- Дмитрий Колезев
- 23.09.2024, 13:11
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Четыре провала из пяти.
«Супероружие» Путина, ракета «Сармат» опять провалила испытания. Это уже как минимум четвертое неудачное испытание. Вообще, известно только об одном удачном — в апреле 2022 года.
Четыре провала из пяти (как минимум) не помешали поставить «Сармат» на боевое дежурство. При том, что ракету-предшественника («Воеводу») до постановки на боевое дежурство испытывали 19 раз, из которых 17 удачно.
Спешка с постановкой «Сармата» на боевое дежурство может быть связана с тем, что «Воеводы», которых осталось несколько десятков штук, уже просто не могут летать. Модернизировать их невозможно, потому что их производство в основном находилось в Украине и прекратилось в 1991 году.
Дмитрий Колезев, Telegram