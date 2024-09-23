Украинские воины показали «распаковку» российского дрона 23.09.2024, 13:23

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Беспилотник просто упал у входа в блиндаж.

Украинские военные показали впечатляющее видео «распаковки» российского дрона. Этот «аналоговнет», собранный из деталей, которые можно найти в гараже, просто упал у входа в блиндаж.

Примечательно, что украинские усилия по военной технологии значительно опережают противника. Как пишет «Обозреватель», соответствующее видео опубликовало подразделение «Черный Лебедь» 225 ОШБ.

«Распаковка российского «аналоговнета», недавно посетившего наши позиции. Хорошо, что они все делают как угодно, и этот дрон, боевая часть которого собрана из того, что «у деда в гараже было», просто упал у входа в блиндаж», – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что в отличие от попыток врага найти дешевые материалы для изготовления техники, они сосредотачиваются на повышении эффективности своих боевых систем. К примеру, недавно группа «Дики Шершни» разработала первый в мире дрон-гранатомет.

«Утешает, что мы намного впереди в этом направлении, и проблемы, которые мы решаем, — это увеличение эффективности боевой части и создание разных типов снарядов под разные задачи, а не где «украсть трубу для изготовления поразительного элемента», – добавили украинские защитники.

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