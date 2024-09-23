Лукашенко превратился в попрошайку 6 23.09.2024, 13:29

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Диктатор напрашивается в Саудовскую Аравию.

Лукашенко выразил желание посетить с официальным визитом Саудовскую Аравию. Об этом говорится в поздравлении с Национальным днем страны, которое диктатор направил саудовскому королю Сальману бен Абделю Азизу аль-Сауду и премьер-министру страны Мухаммеду бен Сальману бен Абделю Азизу аль-Сауду.

«Буду рад посетить вашу страну в удобное время для обсуждения наиболее актуальных дел и согласования плана дальнейших совместных действий в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», — сказал правитель.

Отметим, в условиях дипломатической изоляции Лукашенко использует каждую возможность выехать за пределы страны. Как мы видим, не брезгует диктатор и тем, чтобы открыто напроситься в гости.

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