Reuters: Боевикам КСИР запретили пользоваться любыми средствами связи 23.09.2024, 13:36

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После взрывов пейджеров в Ливане.

Иранским боевикам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) запретили пользоваться любыми средствами связи после подрыва пейджеров и раций в Ливане, сообщает Reuters (перевод — New Voice) со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

Сейчас КСИР проводит масштабную операцию по проверке всех устройств, а не только средств связи. Большинство этих устройств были либо самодельными, либо импортированными из Китая или России.

Отмечается, что Иран обеспокоен риском проникновения израильских агентов, поэтому начал тщательную проверку кадров, направленную на средних и высокопоставленных членов КСИР.

«Это включает проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также историю их путешествий и путешествий их семей», — отметил анонимный чиновник.

Другой иранский чиновник сказал, что главной заботой Ирана является защита ядерных и ракетных объектов страны, особенно находящихся под землей. Однако, по его словам, меры безопасности на этих объектах были усилены еще в прошлом году.

«Никогда, никогда не было таких жестких мер безопасности и чрезвычайных мер, как сейчас», — добавил он, предполагая, что после взрывов пейджеров в Ливане безопасность была еще более усилена.

Reuters пишет, что иранские военные используют ряд зашифрованных средств связи, в частности рации, для безопасного общения. Многие устройства разрабатываются внутри страны, чтобы избежать зависимости от иностранного импорта.

Подрыв пейджеров и раций Хезболлы в Ливане — что известно

17 сентября в столице Ливана Бейруте массово взорвались пейджеры, которые использовали для связи члены группировки Хезболла, уже через несколько часов было известно, что пострадали около 1000 человек. Главным подозреваемым называют Израиль.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ливанских органов безопасности и другой информированный источник сообщило, что израильская спецслужба Моссад заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, заказанных ливанской группировкой Хезболла за несколько месяцев до серии взрывов.

18 сентября в Ливане также сдетонировали портативные радиостанции, которые использовала Хезболла, приобретенные ею примерно в то же время, что и пейджеры. Сообщалось, что в результате новой волны взрывов погибли 14 человек и были ранены до 450 человек.

СМИ писали, что рации были заранее заминированы израильскими спецслужбами, а затем переданы Хезболле как часть системы экстренной связи, которую должны были бы использовать во время войны с Израилем.

22 сентября президент Израиля Ицхак Герцог отрицал причастность своей страны к подрыву пейджеров и раций в Ливане.

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