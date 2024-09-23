Умер 18-летний белорусский футболист 23.09.2024, 13:46

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Последним его клубом был «БГУ».

В 18 лет умер футболист Федор Полонейчик.

Игрок выступал за юношеские команды «Минска», последним клубом был «БГУ» из третьего дивизиона.

«Вчера ночью не стало футболиста нашей команды Федора Полонейчика. Наши соболезнования родителям и близким Федора, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни.

Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Федора как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека», — говорится в сообщении БГУ.

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