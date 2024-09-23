Зеленский в США: Следующие несколько месяцев станут решающими

Зеленский в США: Следующие несколько месяцев станут решающими1
- 23.09.2024, 13:58
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Украинский президент напомнил о «плане победы».
Президент Украины Владимир Зеленский на получении The Golden Plate Award Американской академии достижений заявил, что нужно не терять время, поскольку следующие несколько месяцев станут решающими в войне против России, сообщает «Укринформ».
«У нас нет много времени. Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне, войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат, и мы должны его определить - не Россия и не ее кровавые союзники. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне», — заявил он.
Украинский президент напомнил о «плане победы», который привез в США.
«И я представляю этот План Америке: президенту Байдену, Конгрессу, обоим кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу и всем нашим глобальным партнерам. Я верю, это станет нашим общим достижением ради свободы, без всяких компромиссов за счет свободы», - сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что «сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям».