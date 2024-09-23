У друзей Лукашенко из Зимбабве серьезные проблемы 1 23.09.2024, 14:10

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Из-за голода там хотят начать есть слонов.

У зимбабвийского режима Эммерсона Мнангагвы, с которым в последнее время тесно сотрудничает Лукашенко, начались проблемы.

Из-за грядущего недостатка продовольствия, вызванного засухой, в Зимбабве убьют 200 слонов. Власти уже дали соответствующее поручение, передает The Guardian.

На слонов будут охотиться в том числе в крупнейшем заповеднике страны – Хванге. Далее чиновники планируют «мобилизовать женщин, чтобы высушить мясо, упаковать его и обеспечить доставку в некоторые общины, которые нуждаются в белке».

В Зимбабве сейчас обитает порядка ста тысяч слонов – «больше, чем нужно», по мнению министра окружающей среды. С ним не согласны некоторые эксперты и зоозащитники. Они считают, что у властей должны быть более экологичные методы борьбы с засухой, и беспокоятся, что решение об убийстве слонов может оттолкнуть туристов по этическим соображениям.

«Мы уже показали, что плохо храним природные ресурсы, а наш аппетит к незаконно нажитым богатствам не знает границ, поэтому это нужно остановить, потому что это неэтично», – говорит директор национального Центра по управлению природными ресурсами Фарай Магуву.

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