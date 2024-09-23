Смешной проект
- Telegram-канал «Demobilization totale»
- 23.09.2024, 14:14
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«Сармат» — фейк и симулякр.
«Сармат» — вообще очень смешной проект. Он был принят после одного единственного признанного успешным испытания. И до, и после запуски прошли неудачно.
При этом весь смысл этой ракеты заключается в гиперзвуковых разделяющихся боеголовках, которые до сих пор на стадии разработки без особых продвижений. Фактически этот проект — просто фейк и военного значения не имеет, чистый пропагандистский симулякр.
Telegram-канал «Demobilization totale»