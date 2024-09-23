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Белоруска во время ремонта в новой квартире нашла «шпионский сюрприз»

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  • 23.09.2024, 14:16
  • 2,974
Белоруска во время ремонта в новой квартире нашла «шпионский сюрприз»

Предыдущий владелец оставил неожиданное наследие.

В августе текущего года белоруска купила квартиру в Рогачеве. В процессе подготовки к ремонтным работам, она обнаружила за шкафом загадочный металлический предмет, напоминающий своеобразную шариковую ручку. Артефакт привлек ее внимание своей необычной формой.

Согласно информации, предоставленной Государственным комитетом судебных экспертиз, найденный объект был доставлен на экспертизу. Судебные эксперты пришли к выводу, что перед ними самодельное ручное стрелковое оружие, представляющее собой гладкоствольное ружье, пригодное для стрельбы патронами калибра 5,6×16R, также известными как .22 Long Rifle.

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