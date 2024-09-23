Стало известно, кому отдали часть «Острова чистоты» 23.09.2024, 14:27

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Начиная с 3 сентября ей уже перешли 28 торговых точек.

Частью магазинов сети дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса» стала управлять компания «АйландГрупп», основанная 16 августа этого года. Начиная с 3 сентября ей уже перешли 28 торговых точек, пишет «Зеркало».

В момент оформления «АйландГрупп» и на протяжении последующих четырех дней ее учредителем был россиянин Пупал Александр Ачикзаевич. Это следует из данных единого госрегистра юрлиц и ИП (ЕГР). Он был замечен на совещании в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, где обсуждали будущее известной торговой сети. С 20 августа 100% компании «АйландГрупп» принадлежат другому гражданину РФ — Макшанцеву Алексею Львовичу.

Руководит торговой сетью Гришкевич Вадим Николаевич, который имеет опыт в этой отрасли, так как ранее был в руководстве другого ритейлера — «Гиппо».

Вероятнее всего, эта фирма управляет частью сети по франшизе. Такой формат озвучивал основатель «Острова чистоты и вкуса» Виктор Ромук как сценарий будущего развития бренда. Также предложение для покупки франшизы продвигает сама эта торговая сеть.

Тем не менее и за основателями крупного бизнеса все еще числится почти 160 магазинов сети, следует из торгового реестра. Они оформлены на несколько компаний, которые управляли ими на протяжении многих лет. Как следует из данных ЕГР, Виктор Ромук формально не владеет компаниями с 2023 года, но среди учредителей и руководителей остаются другие члены его семьи. При этом почти все эти фирмы находятся в стадии ликвидации. Исключение — компания «ПродХимМаркет», у которой осталось три магазина сети. С мая этого года она больше не принадлежит семье Ромук, ей владеет Пригодич Анатолий Аксентьевич.

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