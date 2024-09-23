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Бывший пресс-секретарь «Газпрома», воюющий за Украину, отправил послание Путину

  • 23.09.2024, 14:29
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Бывший пресс-секретарь «Газпрома», воюющий за Украину, отправил послание Путину

Россия официально признает его преступником.

Игорь Волобуев присоединился к Силам обороны Украины после решения президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Бывший глава пресс-службы энергетического гиганта «Газмпром» недавно сменил российский паспорт на украинский. Об этом сообщает Sky News (перевод — «Фокус»).

53-летний Волобуев рассказал, что в прошлом году получил ранение под Бахмутом, но впоследствии вернулся на передовую и недавно научился управлять дроном.

В прошлом он занимал должность руководителя пресс-службы «Газпрома» и сотрудника «Газпромбанка».

В интервью журналистам он сказал, что родился в Украине во времена СССР, что уехал учиться и работать в Москву, но никогда не терял свои связи с Украиной.

В 2014 году он высказывался против захвата Крыма, а полномасштабное вторжение российских войск в 2022 году стало для него той последней соломинкой из пословицы, переломившей спину верблюду, отмечают журналисты.

«Мои друзья и знакомые начали звонить, и я решил, что больше не могу оставаться с России. Скажем так, прошлые восемь лет я искал моральные силы, чтобы уехать», — отметил он.

Волобуев также получил разрешение от представителей сил безопасности на въезд в Украину и уже через несколько месяцев оказался на передовой.

Он рассказал, что участвовал в боях в Луганской и Донецкой областях. Ранение, по его словам, он получил во время эвакуации раненого. При этом те, кто находились рядом с ним, погибли.

Российские власти выписали ордер на арест Волобуева, но он говорит, что не планирует возвращаться.

«Я считаю, что придет время, когда Россия официально признает его преступником. И россияне раскаятся, что слушали и выбирали его», — сказал бывший спикер «Газпрома».

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