Бывший пресс-секретарь «Газпрома», воюющий за Украину, отправил послание Путину 23.09.2024, 14:29

1,170

Россия официально признает его преступником.

Игорь Волобуев присоединился к Силам обороны Украины после решения президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Бывший глава пресс-службы энергетического гиганта «Газмпром» недавно сменил российский паспорт на украинский. Об этом сообщает Sky News (перевод — «Фокус»).

53-летний Волобуев рассказал, что в прошлом году получил ранение под Бахмутом, но впоследствии вернулся на передовую и недавно научился управлять дроном.

В прошлом он занимал должность руководителя пресс-службы «Газпрома» и сотрудника «Газпромбанка».

В интервью журналистам он сказал, что родился в Украине во времена СССР, что уехал учиться и работать в Москву, но никогда не терял свои связи с Украиной.

В 2014 году он высказывался против захвата Крыма, а полномасштабное вторжение российских войск в 2022 году стало для него той последней соломинкой из пословицы, переломившей спину верблюду, отмечают журналисты.

«Мои друзья и знакомые начали звонить, и я решил, что больше не могу оставаться с России. Скажем так, прошлые восемь лет я искал моральные силы, чтобы уехать», — отметил он.

Волобуев также получил разрешение от представителей сил безопасности на въезд в Украину и уже через несколько месяцев оказался на передовой.

Он рассказал, что участвовал в боях в Луганской и Донецкой областях. Ранение, по его словам, он получил во время эвакуации раненого. При этом те, кто находились рядом с ним, погибли.

Российские власти выписали ордер на арест Волобуева, но он говорит, что не планирует возвращаться.

«Я считаю, что придет время, когда Россия официально признает его преступником. И россияне раскаятся, что слушали и выбирали его», — сказал бывший спикер «Газпрома».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com