Появились новые фото последствий взрыва ядерной ракеты «Сармат»4
- 23.09.2024, 14:45
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На снимках заметны серьезные разрушения на площадке и вокруг нее.
Опубликованы новые спутниковые снимки неудачного запуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в России.
Изображения предоставлены компанией Maxar и опубликованы OSINT-аналитиком Джорджем Барросом.
На снимках заметен крупный кратер диаметром около 62 метров в месте старта ракеты, а также серьезные разрушения на площадке и вокруг нее. Это указывает на то, что ракета взорвалась практически сразу после зажигания или запуска.
Также видно, что в лесу восточнее пусковой установки продолжают тлеть небольшие пожары, а возле разрушенной шахты можно увидеть четыре пожарные машины.