50-летнюю политзаключенную отправили на три года в колонию
- 23.09.2024, 14:56
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По делу IneedHelp.
Политзаключенной Оксане Лепко присудили три года колонии общего режима, пишет правозащитный центр «Весна».
Такой приговор 20 сентября в Гродненском областном суде огласил судья Валерий Романовский. 50-летнюю женщину признали виновной по ч. 2 и ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности).
Прокурор Денис Корда просил назначить политзаключенной три с половиной 3 года колонии.
Известно, что Оксану Лепко задержали 23 января. Тогда сотрудники КГБ устраивали так называемый «рейд по солидарности». Во время него под удар попали родственники и близкие политзаключенных и получатели помощи от инициативы IneedHelp.