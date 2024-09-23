В Пакистане подорвали кортеж российского МИД 23.09.2024, 14:59

4,752

Есть раненые.

Автомобиль, сопровождавший кортеж посла России в Пакистане Альберта Хорева, подорвался на мине на севере Пакистана, сообщает российское посольство в этой стране с своем телеграм-канале.

По данным диппредставительства, инцидент произошел, когда колонна возвращалась из пакистанского города Мингора. Ранения получили несколько сотрудников местной полиции, представители дипкорпуса не пострадали, говорится в сообщении, пишет The Moscow Times.

Телеканал Geo TV, в свою очередь, информирует, что в результате взрыва один полицейский погиб, ранены были четверо стражей порядка. По его данным, «дистанционно управляемая бомба» была подорвана около автобуса, в котором находились сотрудники правоохранительных органов, отвечавшие за безопасность иностранных дипломатов. В колонне в момент происшествия также двигались автомобили послов Ирана, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана и других стран, указывает канал.

Пакистанский портал DawnNews отмечает, что пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Хорев прибыл на север Пакистана в составе делегации послов ряда государств для участия в Форуме развития туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала торгово-промышленная палата Пакистана, рассказали в посольстве РФ после произошедшего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com