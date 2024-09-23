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В Пакистане подорвали кортеж российского МИД

  • 23.09.2024, 14:59
  • 4,752
В Пакистане подорвали кортеж российского МИД

Есть раненые.

Автомобиль, сопровождавший кортеж посла России в Пакистане Альберта Хорева, подорвался на мине на севере Пакистана, сообщает российское посольство в этой стране с своем телеграм-канале. 

По данным диппредставительства, инцидент произошел, когда колонна возвращалась из пакистанского города Мингора. Ранения получили несколько сотрудников местной полиции, представители дипкорпуса не пострадали, говорится в сообщении, пишет The Moscow Times.

Телеканал Geo TV, в свою очередь, информирует, что в результате взрыва один полицейский погиб, ранены были четверо стражей порядка. По его данным, «дистанционно управляемая бомба» была подорвана около автобуса, в котором находились сотрудники правоохранительных органов, отвечавшие за безопасность иностранных дипломатов. В колонне в момент происшествия также двигались автомобили послов Ирана, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана и других стран, указывает канал.

Пакистанский портал DawnNews отмечает, что пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Хорев прибыл на север Пакистана в составе делегации послов ряда государств для участия в Форуме развития туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала торгово-промышленная палата Пакистана, рассказали в посольстве РФ после произошедшего. 

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