На Беларусь идет серия циклонов «Н1» и «Н2» 1 23.09.2024, 15:10

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Какие погодные сюрпризы принесут.

Антициклон «В» который, как ожидалось, должен был принести в Беларусь заморозки, отошел на восток. По словам синоптиков тематического канала Nadvorie, белорусы «первое арктическое вторжение пережили, обошлось без заморозков даже на почве». При этом специалисты отметили, что в ближайшие дни температура в стране начнет расти, а к концу рабочей недели ожидается «существенная перемена погоды» с «обильными» дождями и «неприятненьким ветерком».

По данным специалистов, учитывая прогноз на оставшиеся сутки, «рекордно тёплый сентябрь практически гарантирован». В Витебске среднесуточная температура будет в диапазоне +16,4…+16,8°С (предыдущий рекорд +16,0°С в прошлом году, причем до этого был всего +14,5°С в 2018). В Минске предполагается ещё чуть выше, при этом рекорд сентября даже более слабый +15,5°С, отметили синоптики.

«Ближайшие три дня ветер, постепенно усиливаясь, будет дуть сначала с юго-востока, а затем с юга. Температура начнёт расти. Уже сегодня на 1–2° теплее, чем вчера, днём максимальная от +18..+20°С — по северо-востоку страны и до +23..+25° — по юго-западу», — рассказали в телеграм-канале.

По их данным, 24 сентября температура в Беларуси в светлое время суток составит +23..+25°С, по юго-западу до +27°С. Послезавтра, в среду, также тепло, но возможны кратковременные ливни. В четверг будет немного прохладнее и тоже с отдельными ливнями, сообщили синоптики.

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