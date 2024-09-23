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Врачи рассказали, как сохранить здоровье осенью

  • 23.09.2024, 15:12
Врачи рассказали, как сохранить здоровье осенью

Есть важные витамины и добавки.

Для защиты от простудных заболеваний и поддержания уровня энергии осенью следует задуматься о приеме пищевых добавок с цинком, железом, омега-3 и витамином С. Об этом изданию The Sun рассказали британский диетолог Роб Хобсон и фармацевт Димпл Вару.

Эксперты отметили, что для поддержания физического и психологического благополучия важно соблюдать здоровую диету. Однако прием пищевых добавок может дать дополнительные преимущества, особенно в «простудные» периоды. Диетолог Хобсон рекомендует начать с витамина С, который поддерживает иммунную систему, защищая клетки от повреждения свободными радикалами (особыми молекулами, накапливающимися в организме со временем.

По словам врача, витамин С также усиливает активность иммунных клеток, таких как лимфоциты, фагоциты и естественные клетки-киллеры, ответственные за обнаружение и уничтожение инфекционных патогенов — вирусов и бактерий. Богатыми пищевыми источниками этого витамина служат красный перец, цитрусовые, клубника, киви, брокколи и помидоры.

Фармацевт Вару добавил, что ключевую роль в производстве и активации Т-клеток, необходимых для защиты организма от инфекций, играет цинк. Добавки с этим жизненно важным элементом не рекомендуется принимать вместе с железом. Железо помогает вырабатывать гемоглобин, белок в красных кровяных тельцах, который транспортирует кислород по всему организму. Именно благодаря железу снижается риск анемии и повышается работоспособность. Тем не менее при одновременном употреблении цинк и железо могут негативно влиять на усвоение друг друга.

Хобсон отметил, что в осенне-зимний период важно укреплять не только физическое здоровье, но и психику. Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 могут улучшать настроение и снижать тяжесть депрессии, модулируя воспалительную реакцию и повышая эффективность выработки серотонина. Омега-3 можно потреблять как в добавках, так и в естественном виде. Ими богаты жирная рыба, семена, орехи и авокадо.

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