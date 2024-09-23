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В Беларуси изменят маршрут некоторых поездов

  • 23.09.2024, 15:24
В Беларуси изменят маршрут некоторых поездов

С 30 сентября.

Осенью в расписании поездов будут изменения. С 30 сентября состав № 680 Гродно — Витебск в некоторые дни будет менять маршрут: следовать через Лиду вместо Волковыска. Об этом предупредила Белорусская железная дорога.

Изменения связаны с проведением планового восстановительного ремонта пути на перегонах Слоним — Озерница и Боровцы — Полонка.

Маршрут поезда Гродно — Витебск подкорректируют 30 сентября, а также в октябре: 7, 10, 14, 17-го, с 21-го по 24-е и с 28-го по 31-е. По измененному маршруту состав будет следовать и в ноябре: 4-го, 5-го, с 11-го по 14-е, с 18-го по 21-е и с 25-го по 28-е. В указанные даты осенью поезд также будет отправляться из Гродно в 10:36 вместо 11:59.

Кроме того, в эти же даты на участке Барановичи — Волковыск отдельные поезда региональных линий экономкласса также поедут по измененным маршруту и расписанию.

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