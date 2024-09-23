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В Гродненской области нашли необычный гриб, похожий на макароны

  • 23.09.2024, 15:34
В Гродненской области нашли необычный гриб, похожий на макароны

Природа Беларуси не перестает удивлять.

Гуляя по белорусским лесам, можно набрать грибов и получить новые впечатления.

Журналист «Вечернего Гродно» впервые обнаружил в Липичанской пуще необычный гриб. Этот светлый огромный шар привлек внимание еще издалека. Сначала сложилось ощущение, что кто-то высыпал под дерево кастрюлю макарон. Как только подошел ближе, почувствовал запах ореха и увидел необычный гриб, сфотографировал и запомнил это место.

Оказалось, что это краснокнижный гриб, который называют «заячьей капустой», «грибным счастьем» и даже «царь-грибом». По-научному он называется «Спарассис курчавый». В Беларуси он занесен в Красную книгу.

В Гродненской области гриб находили на территории заказника «Озеры», а еще раньше о такой находке сообщал национальный парк «Беловежская пуща».

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