В Гродненской области нашли необычный гриб, похожий на макароны
- 23.09.2024, 15:34
Природа Беларуси не перестает удивлять.
Гуляя по белорусским лесам, можно набрать грибов и получить новые впечатления.
Журналист «Вечернего Гродно» впервые обнаружил в Липичанской пуще необычный гриб. Этот светлый огромный шар привлек внимание еще издалека. Сначала сложилось ощущение, что кто-то высыпал под дерево кастрюлю макарон. Как только подошел ближе, почувствовал запах ореха и увидел необычный гриб, сфотографировал и запомнил это место.
Оказалось, что это краснокнижный гриб, который называют «заячьей капустой», «грибным счастьем» и даже «царь-грибом». По-научному он называется «Спарассис курчавый». В Беларуси он занесен в Красную книгу.
В Гродненской области гриб находили на территории заказника «Озеры», а еще раньше о такой находке сообщал национальный парк «Беловежская пуща».