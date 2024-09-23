Поучительная история для Лукашенко Телеграм-канал «Ник и Майк»

23.09.2024, 15:55

1,298

Фото: AFP

Испытания «Сармата» имеют далекоидущие последствия.

Испытания российской ракеты «Сармат», которые закончились уничтожением инфраструктуры космодрома «Плесецк», имеют достаточно далекоидущие последствия.

Во-первых, это очередное подтверждение того, что сам грозный продукт получился, мягко скажем, сырой, а ставить на вооружение изделие спешили, потому что нужен был пиар.

Во-вторых, это подтверждение уровня деградации «ядерного щита» в целом. В целом технологии базируются на модернизации немецких разработок времен Второй мировой войны (гибель «Курска» из этой же серии).

В-третьих, в Минске тоже придется задуматься синепалому, а что, собственно говоря, за хлам он притащил в страну в качестве щита. Компетенций у воинства хунты еще меньше, чем у российского союзничка.

К большому сожалению, однако, признаем: даже несмотря на свою архаичность, железо, которое имеется в распоряжении у новой оси зла, может натворить бед. И обязательно натворит, если его не изъять.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com