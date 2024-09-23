Поучительная история для Лукашенко
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 23.09.2024, 15:55
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Испытания «Сармата» имеют далекоидущие последствия.
Испытания российской ракеты «Сармат», которые закончились уничтожением инфраструктуры космодрома «Плесецк», имеют достаточно далекоидущие последствия.
Во-первых, это очередное подтверждение того, что сам грозный продукт получился, мягко скажем, сырой, а ставить на вооружение изделие спешили, потому что нужен был пиар.
Во-вторых, это подтверждение уровня деградации «ядерного щита» в целом. В целом технологии базируются на модернизации немецких разработок времен Второй мировой войны (гибель «Курска» из этой же серии).
В-третьих, в Минске тоже придется задуматься синепалому, а что, собственно говоря, за хлам он притащил в страну в качестве щита. Компетенций у воинства хунты еще меньше, чем у российского союзничка.
К большому сожалению, однако, признаем: даже несмотря на свою архаичность, железо, которое имеется в распоряжении у новой оси зла, может натворить бед. И обязательно натворит, если его не изъять.
Телеграм-канал «Ник и Майк»