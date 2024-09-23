Российский командир напился и обратился к ВСУ по рации 23.09.2024, 16:11

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Такого вы еще не слышали.

Командир российских оккупантов напился и решил выйти на связь с бойцами ВСУ по рации. В эфире он сыпал угрозами, но по сути его обращение больше напоминало просьбу прекратить обстрелы его подразделения.

На связь он вышел с воинами 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Защитники Украины не удержались от смеха и опубликовали его жалкий монолог в Сети.

«Такого вы еще не слышали! У москальского командира сдали нервы после нескольких провальных штурмов на позиции 63-й бригады – получив вкусных звиздюлей, он напился и обратился в ООН, начал жаловаться нашим бойцам по рации, что они... неправильно воюют!» — подписали видео бойцы.

По словам очевидцев, пьяный российский командующий заявил, что знает, что их слушают, и что он доберется до позиций ВСУ. Он также открыто признался в зверствах, которые россияне творят на территории Украины в отношении военных.

«Я знаю, что вы нас слушаете… Мы вас достанем», — пробормотал он в рацию.

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