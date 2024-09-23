«Креативная стрижка» довела могилевчанку до нервного срыва 4 23.09.2024, 16:16

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Сколько удалось отсудить у парикмахерской.

Визит в парикмахерскую обернулся разочарованием и вы недовольны результатом, хотя четко объясняли мастеру свои пожелания? Завтра у вас важный день, а вам страшно взглянуть на свое отражение? Если все действительно плохо и салон вас подвел, можно обратиться в суд. Именно так сделала одна жительница Могилева, которой испортили прическу. Удалось ли в итоге получить достойную компенсацию за потерянное время и нервы? Ведь довести дело до конца не так уж просто. «Зеркало» рассказало, чем все может закончиться, на реальном примере из банка судебных решений.

Могилевская пенсионерка Раиса (имя вымышлено) пришла в одну из парикмахерских с простой просьбой. Ей нужно было подрезать кончики волос, не меняя при этом форму прически (у нее было каре, удлиненное спереди, то есть более короткие волосы у затылка плавно переходят в более длинные у лица). Раиса попросила мастера срезать 2−3 см по всей окружности головы, так, чтобы волосы остались немного выше плеч. При этом женщина подчеркнула: слишком много не снимать, длина должна быть не выше нижней точки лица — и показала рукой, проведя по подбородку.

Мастер принялась за стрижку: увлажнила волосы из пульверизатора, расчесала — и стала подрезать, начиная от затылка, в один прием, не отрывая ножниц. То, что она ведет срез по прямой линии, Раиса увидела, только когда увидела ножницы на своей щеке. Она поняла, что еще одно движение — и волосы ей срежут на уровне верхней губы. Женщина остановила парикмахера и объяснила: подрезать волосы надо не по уровню затылка, где они короче, а просто снять 2−3 см по всей длине, ведя срез наклонно — параллельно нынешней линии прически.

На это мастер заявила, что в таком случае это будет не подрезка кончиков, а «креативная стрижка», которая стоит дороже — 11 рублей (дело было в 2022 году). Раисе пришлось согласиться.

Хотели отбиться скидкой

Кое-как стрижку закончили, но от результата клиентка была в шоке. Волосы оказались гораздо короче, чем она хотела, да еще справа на 2 см короче, чем слева. Срез был кривой. Сзади постригли так коротко, что обнажился заросший затылок. Словом, прическа была совершенно испорчена. Раиса обратилась к администратору салона с претензией на некачественную услугу. Несмотря на это, администратор заявила: «Вам сделали креативную стрижку — будьте добры оплатить 11 рублей».

У женщины от такого отношения началась истерика. Видя это, администратор не придумала ничего лучше, чем «порадовать» ее скидкой, и сообщила, что с нее, как с пенсионерки по возрасту, возьмут вдвое меньше — всего 6 рублей 50 копеек.

Раиса так распереживалась, что «ее душевное состояние не позволяло больше находиться в парикмахерской». Она заплатила, сколько сказали, взяла чек и вышла на улицу. Присев на скамейку, женщина долго приходила в себя, ей пришлось выпить успокоительное, сердечные капли и таблетки от повышенного давления. Она позвонила мужу — тот пришел и отвел ее домой.

Дайте жалобную книгу

В тот же день, немного отойдя от стресса, Раиса вернулась в парикмахерскую и потребовала книгу замечаний и предложений. Выдали ее только после того, как женщина начала вызывать милицию. В книге Раиса оставила замечание, что ей некачественно оказали услугу по стрижке волос и вдобавок морально унизили, и потребовала сохранить записи разговоров с мастером и администратором до суда.

Вскоре пришел ответ: парикмахерская отказалась признавать свою ошибку. Тогда могилевчанка снова пришла в салон, потребовала жалобную книгу и написала в ней официальную претензию: за некачественно выполненную услугу она требует вернуть уплаченные 6,5 рубля и выплатить ей компенсацию за моральные и физические страдания, повлекшие расстройство здоровья, — 800 рублей.

К моменту, когда могилевчанка получила ответ на свою претензию, со дня стрижки прошло более четырех месяцев. Представители парикмахерской заявили, что услуга была выполнена качественно, и даже приложили фото, сделанное в день стрижки, где, по их мнению, срез выглядел ровно, а затылок не был обнажен.

«ООО П. считает, что действия сотрудников ни в коем случае не были направлены на причинение нравственных и моральных страданий, в связи с чем для удовлетворения требований Р. оснований не имеется», — говорилось в ответе фирмы.

Раиса решила не сдаваться и довести дело до конца. Она обратилась в Могилевский горисполком и подала заявление с просьбой направить в ее интересах иск в суд против парикмахерской.

Остались в убытке

Суд состоялся почти через год после неудачной стрижки. Раиса подтвердила свои претензии, показала фото в день похода в парикмахерскую до и после стрижки. С учетом того, насколько затянулось все дело, женщина увеличила свои требования по компенсации до 1000 рублей. В то же время представители парикмахерской не сдавались и все равно настаивали на том, что нормально постригли клиентку.

Изучив все материалы и ознакомившись с фотографиями, суд встал на сторону Раисы. Он обязал парикмахерскую вернуть ей стоимость стрижки и выплатить компенсацию. Однако сумму снизили в десять раз — могилевчанка получила не тысячу, а всего 100 рублей.

Вдобавок к этому на фирму наложили штраф за то, что она отказалась удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке, на этапе письменной претензии. Этот штраф составляет 100% удовлетворенной суммы иска — в данном случае это было 106 рублей 50 копеек, которые организации пришлось выплатить в местный бюджет. Взыскали с парикмахерской и судебную госпошлину в сумме 296 рублей.

Так из-за непрофессиональной работы мастера и администратора на стрижке ценой в несколько рублей фирма потеряла 509 рублей — и это без учета возможных затрат на юристов.

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