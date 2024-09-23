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ВСУ обратили россиян в бегство на Донетчине

  • 23.09.2024, 16:49
  • 2,646
ВСУ обратили россиян в бегство на Донетчине

Массированный штурм пошел не по плану.

В результате неудачного массированного штурма украинских позиций на Кураховском направлении Донецкой области, который предприняли оккупационные войска России, захватчики потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены ретироваться.

Воинам 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ удалось успешно отразить вражеский наступление, уничтожив часть техники противника. Другая часть позорно бежала.

Видео боя украинские военные опубликовали на своей официальной Facebook-странице.

Как сообщается, штурм начался с участием 20 единиц техники захватчиков, в том числе 14 бронемашин с десантом и шесть танков. Однако, благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, два танка и две бронемашины с десантом были уничтожены, а один танк выведен из строя. Остальная техника захватчиков была вынуждена ретироваться.

«Достигнуть внезапности оккупантам не удалось – десантники 79-ки открыли огонь по вражеским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения – враг еще раз почувствовал на себе, что такое мощь таврических десантников», – говорится в сообщении.

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