В России двое школьников сожгли военный вертолет 1 23.09.2024, 17:19

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Им удалось проникнуть на охраняемую территорию.

В российском Омске двое школьников совершили поджог вертолетов Ми-8 на территории воинской части. За эту «диверсию» им якобы пообещали денежное вознаграждение в размере $20 тысяч.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на российских «военкоров». Неизвестные, с которыми подростки связывались через Интернет, предложили им деньги за выполнение поджога.

Школьники согласились на предложение и, проникнув на военный объект, подожгли технику. Однако, после совершенного преступления они не получили обещанных средств, и вскоре они были задержаны российскими правоохранителями.

Стоит отметить, что в ночь на 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое школьников, один из которых является сыном участника войны против Украины, сожгли вертолет Ми-8. Они пробрались на территорию аэропорта в городе Ноябрьск, где стоял борт, и устроили пожар.

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