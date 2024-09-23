Белорусский музыкант, чья песня взорвала соцсети, отменил концерты в странах Балтии
- 23.09.2024, 17:32
И назвал причину.
Белорусский музыкант AP$ENT (он же Арсений Кисляк), автор известной песни «Можно я с тобой», сообщил об отмене своих концертов в Вильнюсе, Риге и Таллинне в конце сентября.
В комментарии «Еврорадио» музыкант объяснил причину и сказал, что ничего страшного с ним не случилось.
«Я просто устал и разочаровался. Произошла череда событий разной степени неприятности, которые подсадили мои эмоциональные аккумуляторы. Все действительно хорошо получается, аудитория суперотличная. Но я не вывожу столько организационной работы и работы с людьми. Мне нужно отдохнуть погрузившись в творчество», — заявил Арсений.
26 сентября AP$ENT должен был выступить в Таллине, 27 сентября — в Вильнюсе, 29 сентября — в Риге.