Сарматский стыд Телеграм-канал «Запретное мнение»

23.09.2024, 17:40

Обещания Путина оказались очередным пшиком.

По информации западной разведки, Кремль провалил тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» на полигоне Плесецк в Архангельской области.

Боеприпас взорвался в шахте, нанеся значительный ущерб испытательному полигону и оставив огромный кратер.

Данная ракета не была снаряжена ядерным зарядом.

OSINT-аналитик MeNMyRC1 на своей странице в социальной сети X опубликовал спутниковые снимки места происшествия.

На них видна огромная воронка от взрыва.

Аналитик полагает, что взорваться могло жидкое топливо в процессе заправки:

«Это по крайней мере четвёртая неудачная попытка испытания «боевой» тяжёлой МБР «Сармат».

Первое и последнее успешное испытание «Сармат» состоялось 20 апреля 2022 года.

Система мониторинга пожаров FIRMS зарегистрировала в месте взрыва серьёзное возгорание, что косвенно подтверждает слова аналитика.

Осенью прошлого года Путин заявлял, что ракетный комплекс «Сармат», который разрабатывается на замену стоящим на вооружении с 1980-х межконтинентальным ракетам «Воевода» (Satan в классификации НАТО), до сих пор не запущен в серийное производство и не поступил в войска.

Ракету «Сармат» начали разрабатывать в 2013 году, а Путин обещал, что уже в 2020-м она поступит в войска.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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