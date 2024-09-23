В России заморозили два газовых мегапроекта 23.09.2024, 17:55

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Коллаж: nv.ua

Санкции работают.

Одна их крупнейших российских компаний «Новатэк», специализирующаяся на добыче природного газа, вынуждена сворачивать самые амбициозные проекты. Причиной такого решения стали западные санкции против компании.

УНИАН со ссылкой на российское издание «Коммерсант» пишет, что речь идет о Мурманск LNG, который должен был стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа - три линии по 6,8 млн тонн каждая, и LNG в арктическом порту Сабетта - две линии сжижения по 3 млн тонн каждая.

Оба проекта заморожены, и когда «Новатэк» вернется к разработке этих проектов, неизвестно, потому что компания сосредоточилась на достройке Арктик LNG-2 и налаживании отгрузок с арктического завода.

Кроме того, из-за санкций «Новатэк» может сосредоточиться на строительстве Обского газохимического комплекса, где планируют производить аммиак и карбамид для экспорта через Северный Ледовитый океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что для экспорта карбамида нужны балкеры ледового класса, но их строительство проще, чем танкеров-газовозов.

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