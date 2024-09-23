закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Lockheed Martin представит морскую версию ракеты JAGM

  • 23.09.2024, 18:08
Lockheed Martin представит морскую версию ракеты JAGM

Уже в следующем году.

Американский производитель оружия Lockheed Martin планирует испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух — земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) в 2025 году, сообщает портал Breaking Defence со ссылкой на выставку организации в Мельбурне.

Компания показала модель судна, напоминающего патрульный катер Военно-морских сил США MkVI, оснащенного пусковыми установками JAGM Quad Launcher (JQL), которые вмещают по четыре ракеты. Они позволяют запускать ракеты с боевых машин и надводных кораблей. Боеприпас создан на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire, их дополнили системой наведения. Интеграция JQL на корабли будет означать и первые испытания JAGM в море.

По словам источника портала в оборонном ведомстве, потенциально новые ракеты будут применять для борьбы с морскими дронами и беспилотниками. В частности, речь идет о беспилотных воздушных системах, которые с 2023 года продолжают использовать йеменские хуситы в Красном море против судов, в том числе коммерческих. Максимальная дальность JAGM — 8 км.

В документах Lockheed Martin, по данным Breaking Defence, говорится, что JQL переносит семейство ракет JAGM и пусковую установку M299 на транспортные средства и надводные корабли. На данный момент JQL имеет два варианта, которые используют во флоте, с внедрением для патрульных катеров и фрегатов или корветов.

Ракеты JAGM поступили на вооружение армии США в 2019 году. Тогда войска получили 2631 ракету, ими заменили другие, устаревшие снаряды от Lockheed Martin — AGM-114 Hellfire, выпускаемые с 1982 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина