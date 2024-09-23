Lockheed Martin представит морскую версию ракеты JAGM 23.09.2024, 18:08

Уже в следующем году.

Американский производитель оружия Lockheed Martin планирует испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух — земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) в 2025 году, сообщает портал Breaking Defence со ссылкой на выставку организации в Мельбурне.

Компания показала модель судна, напоминающего патрульный катер Военно-морских сил США MkVI, оснащенного пусковыми установками JAGM Quad Launcher (JQL), которые вмещают по четыре ракеты. Они позволяют запускать ракеты с боевых машин и надводных кораблей. Боеприпас создан на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire, их дополнили системой наведения. Интеграция JQL на корабли будет означать и первые испытания JAGM в море.

По словам источника портала в оборонном ведомстве, потенциально новые ракеты будут применять для борьбы с морскими дронами и беспилотниками. В частности, речь идет о беспилотных воздушных системах, которые с 2023 года продолжают использовать йеменские хуситы в Красном море против судов, в том числе коммерческих. Максимальная дальность JAGM — 8 км.

В документах Lockheed Martin, по данным Breaking Defence, говорится, что JQL переносит семейство ракет JAGM и пусковую установку M299 на транспортные средства и надводные корабли. На данный момент JQL имеет два варианта, которые используют во флоте, с внедрением для патрульных катеров и фрегатов или корветов.

Ракеты JAGM поступили на вооружение армии США в 2019 году. Тогда войска получили 2631 ракету, ими заменили другие, устаревшие снаряды от Lockheed Martin — AGM-114 Hellfire, выпускаемые с 1982 года.

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