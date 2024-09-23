Белоруска призналась в краже, которую не совершала, и попросила мужчину дать против нее показания 3 23.09.2024, 18:14

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Зачем?

В Логойском районе осудили 54-летнего местного жителя, который дал ложные показания в ходе следствия и в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что в августе 2023 года обвиняемый был допрошен следователями в качестве потерпевшего по уголовному делу о хищении принадлежавшего ему имущества. Его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложное показание, но он в ходе допроса указал на жительницу Минского района, сказав, что она совершила преступление. Его показания в итоге стали основанием к ее осуждению в ноябре 2023 года за кражу. При этом женщина подтвердила факт хищения и признала вину в полном объеме.

Впоследствии стало известно, что женщина преступление не совершала, а оговорила себя, чтобы избежать нахождения в лечебно-трудовом профилактории. При этом она попросила через своего знакомого, чтобы обвиняемый ее также оговорил.

Суд Логойского района признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 401 УК и оштрафовал на 70 базовых величин (2,8 тыс. рублей). Кроме того, суд применил в отношении него принудительные меры безопасности и лечения от алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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