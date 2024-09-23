Зенон Позняк приехал в Украину 23.09.2024, 18:50

Политик планирует встретиться с белорусскими добровольцами.

Лидер движения «Вольная Беларусь» Зенон Позняк приехал в Украину.

О своей встрече с политиком в Киеве сообщил в Facebook украинский посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим.

По его словам, обсуждались «вопросы участия нынешнего военно-политического режима Беларуси в российской агрессии против Украины, пути консолидации белорусских демократических сил для демократизации Беларуси, а также поддержка белорусских добровольцев, которые сегодня в составе Вооруженных сил Украины вместе с украинцами ведут борьбу против российских захватчиков».

Соратники Зенона Позняка сообщили, что у политика также запланированы встречи с белорусскими добровольцами.

Зенон Позняк ранее уже приезжал в Украину во время войны, был на фронте у белорусских добровольцев в Бахмуте.

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