Зенон Позняк приехал в Украину
- 23.09.2024, 18:50
Политик планирует встретиться с белорусскими добровольцами.
Лидер движения «Вольная Беларусь» Зенон Позняк приехал в Украину.
О своей встрече с политиком в Киеве сообщил в Facebook украинский посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим.
По его словам, обсуждались «вопросы участия нынешнего военно-политического режима Беларуси в российской агрессии против Украины, пути консолидации белорусских демократических сил для демократизации Беларуси, а также поддержка белорусских добровольцев, которые сегодня в составе Вооруженных сил Украины вместе с украинцами ведут борьбу против российских захватчиков».
Соратники Зенона Позняка сообщили, что у политика также запланированы встречи с белорусскими добровольцами.
Зенон Позняк ранее уже приезжал в Украину во время войны, был на фронте у белорусских добровольцев в Бахмуте.