закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зенон Позняк приехал в Украину

  • 23.09.2024, 18:50
Зенон Позняк приехал в Украину

Политик планирует встретиться с белорусскими добровольцами.

Лидер движения «Вольная Беларусь» Зенон Позняк приехал в Украину.

О своей встрече с политиком в Киеве сообщил в Facebook украинский посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим.

По его словам, обсуждались «вопросы участия нынешнего военно-политического режима Беларуси в российской агрессии против Украины, пути консолидации белорусских демократических сил для демократизации Беларуси, а также поддержка белорусских добровольцев, которые сегодня в составе Вооруженных сил Украины вместе с украинцами ведут борьбу против российских захватчиков».

Соратники Зенона Позняка сообщили, что у политика также запланированы встречи с белорусскими добровольцами.

Зенон Позняк ранее уже приезжал в Украину во время войны, был на фронте у белорусских добровольцев в Бахмуте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина