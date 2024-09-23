В США одобрили первую вакцину от гриппа в виде назального спрея 23.09.2024, 19:00

Можно использовать дома.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило первую вакцину против гриппа в виде назального спрея для самостоятельного применения.

Теперь американцы смогут вакцинироваться дома без необходимости посещения медицинских учреждений. Вакцина FluMist, разработанная компанией

AstraZeneca и ранее одобренная для медицинского использования в 2003 году, станет доступна через онлайн-аптеки в США уже с осени следующего года.

Препарат будет отправляться после проверки, и любой взрослый человек старше 18 лет сможет сделать вакцинацию себе или близкому.

Вакцина предназначена для использования людьми в возрасте от 2 до 49 лет. FluMist основан на ослабленной форме живого вируса гриппа, что делает ее безопасной и эффективной для предотвращения заболевания.

Представитель FDA Питер Маркс отметил, что одобрение этой формы вакцины открывает новые возможности для более удобного и доступного иммунизационного процесса, что может повысить уровень вакцинации среди населения.

После спада уровня вакцинации на 3,3% с сезона 2020−2021 годов, возможность делать прививку на дому может стать значительным стимулом для людей заботиться о своём здоровье.

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