В США одобрили первую вакцину от гриппа в виде назального спрея
- 23.09.2024, 19:00
Можно использовать дома.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило первую вакцину против гриппа в виде назального спрея для самостоятельного применения.
Теперь американцы смогут вакцинироваться дома без необходимости посещения медицинских учреждений. Вакцина FluMist, разработанная компанией
AstraZeneca и ранее одобренная для медицинского использования в 2003 году, станет доступна через онлайн-аптеки в США уже с осени следующего года.
Препарат будет отправляться после проверки, и любой взрослый человек старше 18 лет сможет сделать вакцинацию себе или близкому.
Вакцина предназначена для использования людьми в возрасте от 2 до 49 лет. FluMist основан на ослабленной форме живого вируса гриппа, что делает ее безопасной и эффективной для предотвращения заболевания.
Представитель FDA Питер Маркс отметил, что одобрение этой формы вакцины открывает новые возможности для более удобного и доступного иммунизационного процесса, что может повысить уровень вакцинации среди населения.
После спада уровня вакцинации на 3,3% с сезона 2020−2021 годов, возможность делать прививку на дому может стать значительным стимулом для людей заботиться о своём здоровье.