Правительство Британии хочет привлечь геймеров в армию 23.09.2024, 19:10

Чтобы помогали усиливать киберзащиту.

Министр обороны Великобритании Джон Гили анонсировал планы по рекрутингу геймеров в Вооруженные силы стран, чтобы те помогали усиливать киберзащиту.

Об этом он сказал на ежегодном съезде британской Лейбористской партии, сообщает BBC.

В своей речи Гили объявил о планах привлечь компьютерных геймеров к новым усилиям по киберзащите, утверждая, что «если вы лучший геймер – вы нужны своей стране» и что британской армии не хватает операторов беспилотников.

«Вы можете видеть, как меняется характер войны в Украине, где сочетание артиллерии и беспилотников вызывает подавляющее большинство жертв», – отметил он.

«Навыки, которыми обладают операторы беспилотников, во многом совпадают с навыками, с которыми некоторые из наших лучших воинов в гражданской жизни хорошо справляются», – добавил глава Минобороны Британии.

Также Гили объявил об ослаблении медицинских противопоказаний к службе в армии: люди с астмой и акне уже не будут считаться непригодными.

Эти шаги являются попыткой нового правительства Британии исправить дефицит кадров в Вооруженных силах и исправить ситуацию, которая, по словам лейбористов, «гораздо хуже, чем мы думали».

По последним данным Министерства обороны Британии, в регулярной армии страны сейчас служат 74 296 военнослужащих, по сравнению с 79 330 в октябре 2019 года.

В июле новое лейбористское правительство Великобритании объявило о начале Стратегического оборонного обзора Вооруженных сил, призванного проверить их готовность к противостоянию нынешним угрозам.

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