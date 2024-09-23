закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правительство Британии хочет привлечь геймеров в армию

  • 23.09.2024, 19:10
Правительство Британии хочет привлечь геймеров в армию

Чтобы помогали усиливать киберзащиту.

Министр обороны Великобритании Джон Гили анонсировал планы по рекрутингу геймеров в Вооруженные силы стран, чтобы те помогали усиливать киберзащиту.

Об этом он сказал на ежегодном съезде британской Лейбористской партии, сообщает BBC.

В своей речи Гили объявил о планах привлечь компьютерных геймеров к новым усилиям по киберзащите, утверждая, что «если вы лучший геймер – вы нужны своей стране» и что британской армии не хватает операторов беспилотников.

«Вы можете видеть, как меняется характер войны в Украине, где сочетание артиллерии и беспилотников вызывает подавляющее большинство жертв», – отметил он.

«Навыки, которыми обладают операторы беспилотников, во многом совпадают с навыками, с которыми некоторые из наших лучших воинов в гражданской жизни хорошо справляются», – добавил глава Минобороны Британии.

Также Гили объявил об ослаблении медицинских противопоказаний к службе в армии: люди с астмой и акне уже не будут считаться непригодными.

Эти шаги являются попыткой нового правительства Британии исправить дефицит кадров в Вооруженных силах и исправить ситуацию, которая, по словам лейбористов, «гораздо хуже, чем мы думали».

По последним данным Министерства обороны Британии, в регулярной армии страны сейчас служат 74 296 военнослужащих, по сравнению с 79 330 в октябре 2019 года.

В июле новое лейбористское правительство Великобритании объявило о начале Стратегического оборонного обзора Вооруженных сил, призванного проверить их готовность к противостоянию нынешним угрозам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина