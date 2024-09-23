CNN: Подозреваемый в покушении на Трампа оставил письмо с описанием планов

CNN: Подозреваемый в покушении на Трампа оставил письмо с описанием планов2
- 23.09.2024, 19:24
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Призывал «завершить дело».
Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут ранее написал письмо, в котором признался в намерениях убить Трампа. Об этом стало известно из документов по делу обвинения, сообщает CNN в понедельник, 23 сентября.
По словам свидетеля, Рут оставил у него несколько месяцев назад ящик, в котором содержались боеприпасы, металлическая труба, различные строительные материалы, инструменты, четыре телефона и различные письма.
Одно из писем содержало признание о его длительных намерениях убить Трампа, что подкрепляет версию о покушении.
«Это была попытка убийства Дональда Трампа, но я вас подвел. Я сделал все возможное и вложил все свои усилия. Теперь это зависит от вас, чтобы завершить дело; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет выполнить эту задачу», — говорится в письме.
Как пишет CNN, Рут также объяснил свои мотивы тем, что «Трамп разорвал отношения с Ираном как ребенок, и теперь Ближний Восток распался».
Прокуроры добавили, что Рут прибыл в городок, где расположено поле для гольфа Трампа, за несколько дней до инцидента. В одном из его телефонов нашли поисковую запись в Google, как добраться из Флориды в Мексику. Также мужчина имел рукописный список дат и мест, где экс-президент должен был появиться в рамках избирательной кампании.
Документы обвинения были официально поданы в понедельник, накануне судебного заседания, на котором Руту должны были принять решение о его дальнейшем содержании под стражей.