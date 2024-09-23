Налоговая обратилась к владельцам минских маршруток

Налоговая обратилась к владельцам минских маршруток5
- 23.09.2024, 19:40
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Налоговики заявили о «последнем шансе».
Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам в своем телеграм-канале обратилось к владельцам минских маршруток. «Вам выпал «последний шанс» добровольно переосмыслить свои бизнес-подходы и поднять налоговую культуру на уровень, соответствующий столице», — говорится в сообщении.
Как отмечается, сегодня управление направит поручение в районные налоговые инспекции Минска. В нем поставлена задача изучить два аспекта деятельности:
приведение в соответствие фактического уровня оплаты труда водителей к декларируемым показателям;
достоверное отражение в налоговой отчетности фактической численности наемных работников.
— Ничего нового и страшного. «Страшно» будет тогда, когда мы начнем персонально работать с теми, кто проигнорирует профилактические сигналы и беспечно продолжит свое противоправное поведение, — предупредили в налоговом управлении.
18 сентября прошло совещание, организованное ГУ «Столичный транспорт и связь». Там присутствовали и представители Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам.
— Не все так мрачно в этой сфере, как на картине рынка пассажирских перевозок, нарисованной недобросовестными бизнесменами. Есть в рядах столичных перевозчиков достойные представители бизнеса, которые, например, выплачивают своим работникам 2500—3000 рублей «белой» зарплаты. А если они умеют, то и у всех должно получаться, — считают в управлении.