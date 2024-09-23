В Минске открыли кофейню по мотивам Гарри Поттера 1 23.09.2024, 20:02

Фотофакт.

Новое кафе Сoffee taro 9 3/4 открылось на проспекте Победителей. Не в каком-нибудь гастродворике, а в самом обычном доме. Честно признаться, найти получилось не сразу — возможно, сработала какая-нибудь защитная магия, пишет «Онлайнер».

Погружение в волшебный мир начинается в прямом смысле со ступенек. Метлы — фишка вселенной «Гарри Поттера»: на них и летали, и в квиддич играли. Выглядят вполне по-настоящему: фотограф Аня даже предлагает сделать кадр в полете. Увы, занятия по полетам пропущены, так что остается использовать метлу разве что по прямому назначению.

Заходим внутрь кофейни и начинаем рассматривать интерьер. Под легким дуновением кондиционера письма под потолком приходят в хаотичное движение. Увы, герои портретов на стенах остаются статичными. Будь это фильм, Хагрид нам мило бы улыбнулся, а Макгонагалл окинула таким взглядом, что вся не сделанная домашка исправилась бы силой мысли. Если вы вообще не поняли смысл последних двух предложений, то: посмотрите, какие картины прикольные!

На одном из столов замечаем последнюю книгу из серии о Гарри Поттере. Наверное, переплетена, чтобы случайный гость не словил спойлеры. Одобряем!

Проходим во вторую часть зала. Тут места немного больше. Скорее всего, за столик возле окна будет битва: даже при дневном свете место выглядит очень инстаграмно. Мы сели именно сюда и не пожалели.

В зале ловим Татьяну — владелицу нового кафе. В разговоре с нами она тут же признается в любви к вселенной Роулинг. Даже двое ее маленьких детей уже знакомы с одной из самых знаменитых книжных историй нашего времени.

— Мне хотелось создать уютное место, куда могла бы прийти вся семья и окунуться в атмосферу без суеты и проблем. Мы пересмотрели много помещений, но это сразу показалось особенным. Весь ремонт делали с нуля и своими руками: я, муж, родные и близкие. Дизайн придумала я: начиная от оформления, мебели и посуды до рекламок. На всю работу было полтора месяца, а потом мы открылись в тестовом режиме. Получилось так, что с первого дня пошел клич, и у нас раскупили всю витрину! Теперь наши поставщики знают, что нам нужны большие объемы, — улыбается Татьяна. — Если все будет получаться, то подумаем над открытием второй кофейни.

В принципе, здесь в каждом уголке найдется, что порассматривать. Возможно, для кого-то это белая сова в клетке, а для фаната — та самая Букля (или Хедвиг). Примерить Распределяющую шляпу точно захочет каждый, а пофантазировать о путешествиях в прошлое и будущее благодаря маховику времени — это вообще мечта. И снова для тех, кто не в теме: тут много прикольных мелочей, которые отсылают к вселенной. А еще хорошо на фотках смотрятся.

Описывая мир, вдохновленный «Гарри Поттером», мы не можем не заметить в интерьере намеки на магию в принципе. Да, она существовала и до истории о волшебниках, которые учатся в Хогвартсе.

Ну и уборную тоже покажем. Пишут, что отсюда можно попасть в Министерство магии. Для тех, кто не в теме... Просто посмотрите пятый фильм, такое не объяснишь.

Пришло время попробовать что-нибудь из волшебного меню. Здесь можно выпить тематические напитки: например, сливочное пиво. Все безалкогольное, так что можно и детям, и взрослым. Все рецепты, как нам рассказывают, авторские.

Решаем оценить и десерты. Первым делом замечаем вот эти пряники. Фанаты, доставайте галлеоны (или белорусские рубли — тут их тоже принимают).

В большой витрине выставлены десерты. Все они связаны с миром волшебства Роулинг. Не будем утомлять перечислением пасхалок: фанаты сразу поймут, а нефанаты (зачеркнуто: маглы) просто умилятся. Как нам рассказала владелица кофейни Татьяна, рецепты десертов разрабатывались специально под новое кафе, а заказывают их у нескольких поставщиков.

Изучив все предложения, первым делом заказываем бокал сливочного пива. Сколько раз представлялся его вкус во время просмотра фильмов! Единого рецепта вроде как не водится, и многие предлагают свои вариации. Доподлинно известно, что напиток должен был сладким, как ириски, и, собственно, сливочным. Вариант, который подают в кофейне, отвечает обоим параметрам. Единственный момент: советуем сперва попробовать напиток и потом уже задуматься о десерте. Комбинация может оказаться слишком сладкой.

Еще один напиток, мимо которого пройти не вышло, — тыквенный раф. Во-первых, сразу появляется отсылка к тыквенному соку, который был в ходу среди учеников Хогвартса. А во-вторых, всплывают картинки из Pinterest по запросу «autumn vibe»: не хватает только кленовых листьев за окном и уютного свитера. Что касается вкуса кофе, то в нем приятно ощущаются специи — обычного горьковатого послевкусия от них нет.

Из десертов пробуем два шоколадных варианта. «Страшная книга» внутри оказывается коржами с прослойкой из чего-то творожного и малины, а вот внутри второго кусочка — что-то вроде творожного суфле. Отдельный лайк за шоколадную лягушку (да, это тоже отсылка).

Оба десерта очень сладкие, поэтому к ним хочется взять крепкий кофе без сахара. Кстати, обращаем внимание на приборы — нам рассказали, что их привезли специально для кафе.

Как оказалось, еда и напитки — это не все, что можно протестировать в этот вечер. В укромном уголке кофейни нам предлагают ответить на волнующие вопросы и получить что-то вроде предсказания. Говоря простым языком, здесь делают расклад на Таро. Память подсказывает, что в мире «Гарри Поттера» было что-то похожее: профессор Трелони преподавала именно предсказания. Там, правда, они редко срабатывали на деле.

Нас встречает Алена. Да, вот так просто, никаких «ясновидящая в двеннадцатом поколении от троюродной прабабушки» или вариации имени из учебника латыни. Девушка мило улыбается и легко поддерживает беседу. В полумраке нам даже становится комфортно.

Для меня такой опыт — первый, как-то получалось увернуться от тренда на расклады и натальные карты. Но все же интересно, как все устроено. Поэтому задаю волнующие вопросы и жду, что ответят карты. Расклад сделан на будущий год, так что посмотрим, насколько все окажется правдой.

Пока в кофейне оценивают, насколько услуга расклада на Таро будет востребована у гостей. От этого будет зависеть и расписание работы таролога.

Возвращаемся в более привычный мир магии. Гости активно делают фото и не стесняются использовать реквизит. Похоже, фото из нового места заполонят ваши инстаграм-аккаунты. Считайте это предсказанием.

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