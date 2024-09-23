Минское «Динамо» подписало уже 15-го легионера

Минское «Динамо» подписало уже 15-го легионера2
- 23.09.2024, 20:13
Белорусские хоккеисты закончились?
Очередным новобранцем белорусского клуба, представляющего страну в КХЛ, стал форвард из США Крис Тирни. Об этом уведомила пресс-служба минского «Динамо».
Согласно изложенной информации, «Динамо» будет рассчитывать на Тирни в течение одного сезона. Контракт носит односторонний характер – оно и неудивительно, ведь даже среди легионеров Тирни выделяется богатейшим опытом выступлений в НХЛ.
Нападающий отыграл там в общей сложности 11 сезонов, которые вместили в себя 649 матчей. За это время американец сумел забросить 80 шайб и отдать 168 результативных передач.
Добавим, что Тирни стал уже 15-м легионером в нынешнем составе «Динамо». Он теперь состоит из шести канадцев, шести россиян и трех американцев.