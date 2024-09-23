Возвращается мода на легендарные «тамагочи» 1 23.09.2024, 20:41

Продажи рванули вверх во всем мире.

Игрушка в форме яйца, в которой «живет» виртуальный питомец, стала одним из самых популярных увлечений 1990-х годов.

«И, похоже, многочисленные попытки возродить бренд на протяжении многих лет принесли свои плоды для его владельца Bandai Namco», - сообщает BBC.

Сообщается, что мировые продажи за год выросли более чем вдвое, «а Tamagotchi открыл свой первый магазин в Великобритании — чего не было даже в 1996 году, на пике популярности этих гаджетов».

Разумеется, современный «тамагочи» — это не то же самое, что вы могли купить в 1990-х годах: «Выглядит она по-прежнему так же — ярко раскрашенное яйцо с небольшим цифровым экраном и кнопками, — но сама игрушка гораздо более функциональна. Теперь вы можете общаться с друзьями, играть по Wi-Fi и загружать различные дополнения».

Как сообщили BBC представители Bandai Namco, «когда мы перезапускались, мы думали, что это будет перезапуск, ориентированный исключительно на ностальгирующих миллениалов. Но его покупают детям, у которых никогда раньше не было подобного устройства, и очень волнительно видеть, как они его принимают».

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