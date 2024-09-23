Белорусы смогут увидеть «комету века» 23.09.2024, 21:10

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Она будет исключительно яркой.

В конце сентября белорусы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – комету C/2023 A3, также известную как Цзыцзиньшань-ATLAS сообщает Starwalk.

Ученые называют ее «кометой века», ведь она будет исключительно яркой и сопоставимой по своим характеристикам с известными кометами Галлея и NEOWISE.

«Визуальный блеск кометы составил около 4,7 звездной величины — ярче, чем ожидалось в этот период – и она продолжает становиться ярче с каждым днем. Помните, что кометы можно увидеть невооруженным глазом, когда их звездная величина достигает 4 (при отсутствии светового загрязнения)», – пишет портал.

Жители Северного полушария смогут насладиться зрелищем лишь в начале октября. Сейчас комета находится слишком близко к горизонту и солнечный свет мешает зрителям.

Когда белорусам стоит искать Цзыцзиньшань-ATLASЮ на небосклоне?

Несмотря на то что жители Южного полушария уже могут наблюдать небесное тело, белорусам придется подождать.

По информации портала Starwalk, жители Северного полушария смогут увидеть комету 10–12 октября. Ее яркость составит от -3 до -1 звездной величины. Комета появится на вечернем небе в Северном полушарии вскоре после захода солнца, очень низко на западном горизонте в созвездии Девы.

Там же уточнили, что окно для наблюдения небольшое, но комета видна невооруженным глазом! Лучшее время для наблюдения – 12 октября, когда небесное тело достигнет максимального сближения с планетой.

Увидеть комету можно будет и позже, но визуальное окно сузится, а на последних этапах понадобится оптика.

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